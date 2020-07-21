義大利導演吉賽佩托納托(Giuseppe Tornatore)與國寶級電影音樂大師顏尼歐莫利克奈（Ennio Morricone）攜手合作的曠世經典《新天堂樂園》將重返大銀幕，除了紀念電影上映30週年之外，更向日前逝世的91歲配樂大師顏尼歐莫利克奈致敬。吉賽佩托納托與顏尼歐莫利克奈曾聯手打造《新天堂樂園》、《寂寞拍賣師》、《海上鋼琴師》、《真愛伴我行》等多部影史經典之作，堪稱影壇的黃金拍檔，更因此萌生了真摯的友誼，顏尼歐甚至在一次訪談坦言：「我將不再撰寫電影音樂，但吉賽佩托納托會是個例外。」

吉賽佩正著手進行他為顏尼歐執導的紀錄片《Ennio： The Maestro》，將對摯友的懷念融入電影之中。此外，名導王家衛也曾在電影《一代宗師》選用顏尼歐的音樂，他不僅擔任了紀錄片《Ennio： The Maestro》的監製，更曾在社群網站上發文悼念：「往事長存，心中有過。」而曾在《一代宗師》演出的知名女星宋慧喬也在社群上分享電影《四海兄弟》的歌曲《Deborah’s theme》來紀念這位傳奇音樂大師。

義大利導演吉賽佩托納托執導的電影部部經典感人，他經常以自己的家鄉西西里島為故事背景，題材偏好著墨少年的夢想或老年的回憶，其作品中濃郁的浪漫主義風格，深刻引發影迷的共鳴。吉賽佩托納托表示在他漫長的電影生涯中，《新天堂樂園》是他最深刻且清晰的經歷，他說：「每次我到某個地方時，都會被人問到這部電影，這種成功其實要歸功於音樂，沒有顏尼歐，情況就不一樣了。」

《新天堂樂園》片中讓影迷最為感動難忘的一段，就是片尾讓男主角熱淚盈眶的「吻戲集錦」，在這短短的2分半鐘集結了幾十部經典老片的精采親密鏡頭，多達42場接吻畫面，裡面眾星雲集，包括默片大師卓別林和奧黛麗赫本等一代巨星，堪稱「影史最多吻戲」的一部電影，有趣的是，而這部向經典致敬的電影，本身也成為了傳世經典。《新天堂樂園》30週年紀念版將於7月24日在台上映。

(中時 )