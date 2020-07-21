「藝」見不合／江蕙、張清芳雙天后爆不合?王牌製作人出面駁斥

現年53歲「樂壇東方不敗」張清芳日前與「香港投資教父」宋學仁傳出婚變，消息一出震驚各界。淡出演藝圈多年的她，也因離婚事件曝光，讓曾與江蕙鬧不合傳聞再次浮上檯面。對此，江蕙經紀人陳子鴻今(21日)出席活動記者會時，也做出最新回應。

音樂製作人陳子鴻駁斥雙天后不合傳言。(照片/游定剛 拍攝)

針對樂壇雙天后江蕙、張清芳屢爆不合傳言滿天飛，音樂製作人陳子鴻接受《中時新聞網》訪問，有些錯愕表示「不知道哪來的傳聞?因為大家感情都很好，二姐演唱會阿芳姐也有來看。」陳更透露，阿芳姐之前打算舉辦演唱會時，有詢問我有關演唱會工程人員的問題，後來演唱會結束後，大家和二姐都有一起吃飯，從來都沒有不合的問題。

張清芳婚變後，陳子鴻坦言看新聞報導才知道，想等風波後再與她連絡，多年前和阿芳姐吃飯時，她的老公去住院，她就跟我們吃個飯就先走。因疫情延期到11月底舉辦的演唱會，陳表示目前還沒有邀請江蕙和張清芳來看。

(中時新聞網)