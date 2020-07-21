為了強化偏鄉地區的公共交通運輸服務，新竹縣政府爭取交通部公路總局的「109年公路公共運輸多元推升計畫」，推動幸福巴士，將於五峰鄉設置花園竹林線、桃山線，採取隨招隨停方式，便利鄉民乘車，未來在就醫、洽公、購物可更加方便。

新竹縣長楊文科表示，為了使偏鄉居民生活更加便利，由交通旅遊處爭取經費76萬元，共同推動幸福巴士政策，並將於7月28日正式通車。幸福巴士為20人座的中型巴士，每周均有固定行駛時間，將和五峰鄉公所聯繫，行銷讓居民搭乘。

交旅處長游志祥表示，住花園、竹林、桃山村的民眾，若要就醫或採買，多需開車或騎車，不利長者自行移動，因此爭取幸福巴士計畫，期望可便利鄉民及遊客。

未來花園竹林線、桃山線均由五峰鄉公所出發，花園竹林線全長為42公里，固定每周一、二、四行駛，每天上午、下午各1班次，行經縣道122線至羅山，再走竹63線到五峰鄉公所；桃山線全長43公里，每周三、五行駛，早上、下午各1班次，從縣道122線至土場、白蘭、涼山、舊十八兒，最後走隘蘭聯絡道路回到五峰鄉公所。

目前五峰鄉僅有大隘村、桃山村北端有公路客運，增加幸福巴士路線，可讓花園、竹林村鄉民更加便利，幸福巴士收費則為一段票，全票15元、優待票5元。

(中時 )