封測廠超豐（2441）今（21）日召開線上法說會，公布2020年第二季自結合併財報，受惠稼動率維持逾9成高檔，稅後淨利6.59億元，季增達21.1％、年增達35.6％，每股盈餘（EPS）1.16元，雙創同期新高、並創歷史第3高。

超豐2020年第二季合併營收創35.88億元新高，季增9.7％、年增21.3％。毛利率25.4％、營益率22％，雙創近7季高點。稅後淨利6.59億元，季增達21.1％、年增達35.6％，每股盈餘（EPS）1.16元，雙創同期新高、並創歷史第3高。

累計超豐上半年合併營收68.61億元，年增24.7％，創同期新高。毛利率24.5％、營益率21％，優於去年同期22.5％、18.4％。稅後淨利12.03億元，年增達45.6％，每股盈餘（EPS）2.11元，優於去年同期1.45元，雙雙改寫僅次於2018年的同期次高。

超豐財務長暨發言人陳笙表示，上半年營運成長強勁，主要由於稼動率維持95～99％的滿載高檔，高於去年同期的8成，且營業費用增加不多。今年業外有小幅匯損，去年同期則為匯兌收益，使整體業外收益年減47.8％。

超豐執行長謝永達指出，雖然原先預期新冠肺炎疫情會對營運造成些許不確定性，但首季及第二季狀況均佳，上半年表現非常好，加上去年同期營運表現相對疲弱，比較基期較低亦增加成長幅度。

超豐上半年封裝及測試營收占比為84.1％、15.9％，其中封裝營收年增24.6％、測試營收年增25.6％。謝永達指出，今年晶圓測試非常好，主因疫情帶動耳溫槍、額溫槍等醫療相關的微處理器（MCU）需求，且國內3大客戶均為超豐客戶。

以封裝種類來看，超豐上半年銅線占比73.3％，營收年增23.8％，金線占比23.3％，營收年增14.9％，銀線占比0.9％，營收年增達1.45倍，覆晶（Flip Chip）占比2.6％，營收年增24.8％。

(時報資訊)