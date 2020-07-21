國際新冠肺炎疫情不斷蔓延，國內民眾無法出國旅遊，紛紛湧向花東、離島，導致恙蟲病確定病例持續新增。疾管署監測發現，國內近4周恙蟲病確定病例感染地以花東地區及離島為主，現在為恙蟲病流行高峰，且潛伏期長達9到12天，死亡率高達六成，提醒民眾若去過花東或是離島旅遊，返家後若發燒出現紅疹就要儘速就醫。

疾管署監測資料顯示，國內近4周(6月21日至7月18日)共新增60例恙蟲病確定病例，感染地以台東縣(23例)為多，其次為花蓮縣(11例)及金門縣(8例)；今年截至7月2日累積176例，其中於花東地區感染數就佔了五成二。

極管署指出，歷年通報數自4至5月開始呈現上升，6至7月達高峰，花東及離島地區病例數較多。恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上，研判花東及離島較多與民眾赴這些地區多從事戶外旅遊有關。

疾管署防疫醫師林詠青表示，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

林詠青說，民眾從事戶外活動如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，並依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。

此外，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。

(中時 )