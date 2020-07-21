茶改場建立完整的台灣茶葉風味輪，圖為台灣紅茶的風味輪。（陳人齊攝）

適逢茶業改良場成立117周年，茶改場今天宣佈發表3大茶類風味輪，分別是台灣綠茶、清香型球型烏龍茶、東方美人茶，茶改場表示，在今天推出3大茶類風味輪後，國內的6大茶種風味輪就已成形，可望有效區隔與中國茶、越南茶之間的特色，讓台灣掌握國際茶市話語權，開拓國際市場。

根據農委會統計，台灣茶每年出口量約1萬公噸，其中綠茶類佔28％，烏龍茶類33％，為加強國際行銷，農委會自107年起召集25名茶類品評專家共同建立台灣茶類分級系統，製作出台灣綠茶、清香型條型包種茶、清香型球型烏龍茶、焙相型球形烏龍茶、東方美人茶、台灣紅茶等6大茶種的風味輪。

茶改場指出，風味輪完成建立後，消費者與茶農、茶商在進行試喝時將不再侷限於專業品評的生澀用語，對於茶種的風味特色將可一目了然，不僅消費者可依照自己喜愛的風味做選擇，製茶師也有所依據能製作出該茶類的色香味，有利精進製茶技術。

而本次茶改場所推出的3大茶類，分別為台灣綠茶、清香型球型烏龍、東方美人，茶改場場長蘇宗振表示，台灣綠茶的代表為碧螺春，是一種不發酵茶，茶湯翠綠顯黃，略帶蔬菜香，滋味甜和甘醇；至於清香型球型烏龍的代表則為高山烏龍，是輕度發酵的部分發酵茶，水色蜜綠或蜜黃，滋味甘醇軟富活性，香氣淡雅且耐泡；而東方美人茶又稱白毫烏龍，是重度發酵的部分發酵茶，具獨特蜂蜜香及熟果味，茶湯水色呈橘紅，滋味圓柔醇厚。

蘇宗振說，風味輪的概念最早是從紅酒開始，接著依序導入咖啡、茶葉等市場，有別於國外的風味輪大多是民間單位建立，這次的台灣茶葉風味輪是由政府主導，堪稱亞洲第一。

蘇宗振指出，為增進台灣茶葉的國際能見度，年底將推出6大茶類風味輪的英文、日文版本，下一步更將建立台灣咖啡的風味輪，進一步打造屬於台灣的咖啡品牌。

(中時 )