苗栗市英才路及文峰街路口交通紊亂，苗栗縣政府邀集相關單位會勘，決議增設交通號誌。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗市英才路及文峰街路口交通紊亂，發生多起車禍，苗栗縣政府邀集相關單位會勘，將在路口增設交通號誌，預計9月完成設置，並調整英才路前後路口交通號誌時制實施連鎖管理，以保障用路人安全，維持行車秩序順暢，打造良好用路環境。

英才路與文峰街路口為返市中心、火車站學生、民眾上下學通勤必經要道，縣府工務處長古明弘表示，據調查，英才路與文峰街路口近兩年半來，發生7件汽車閃避不及的交通事故，其中有9成多發生於離峰時段。縣府邀集議員、警察單位、道安會報及苗栗市公所等相關單位，經會勘後研擬可行改善方法。

警察局分析車禍肇事原因，多半未依規定讓車，支線車輛未禮讓幹道車輛通行，雖文峰街路面劃設「停」標字，明確區分路口幹支道功能，但因英才路幹道路口處無號誌路口，車輛往往未能留意路口狀況並減速通過，導致支道轉彎時易與幹道車輛發生交通事故。

經會勘商研，工務處決議擬於英才路及文峰街口增設交通號誌，預計9月設置完成，並調整英才路前後路口交通號誌時制實施連鎖管理。古明弘說明，苗栗市公所將同步配合辦理路口停止線及斑馬線劃設，並磨除路口黃網狀線，英才路路口的兩側停車格也將磨除、加設紅線，路口旁店家(燦坤3C)則將研議調整出入口停車動線，維行車秩序安全。

縣府將增設交通號誌保障用路人安全，工務處提醒，行經路口確實留意交通號誌並減速慢行，切勿搶快闖越，用路人共同維護交通順暢。

(中時 )