名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的新作《天能》被視為新冠肺炎疫情下，能拯救全球票房的好萊塢鉅片。無奈的是疫情尚未平復，片商華納兄弟20日再度延後檔期，讓影迷再度期望落空。

《天能》最初排定7月17日在美加地區上映，之後兩度延期，並於今天宣布再度延期，華納兄弟董事長托比艾默瑞奇（Toby Emmerich）在聲明中表示，「調整檔期的目的是確保旗下電影有最高成功機率，只要戲院能安全恢復營業，華納隨時能提供新內容支持合作夥伴」。

根據《綜藝報》指出，《天能》目前已經全面移檔，暫時沒有排定檔期，無法知道何時上映。此外，原本將在9月上映的《厲陰宅3》也直接延期到明年6月。外界也預估恐再掀起一波電影延檔潮，迪士尼的真人版《花木蘭》是否跟進延期有待觀察。

美國大部分戲院自今年3月起至今，一直處於關閉狀態，根據美媒CNBC報導指出，全美5,440間戲院中，僅915間營業，佔總數不足17％，大部分是汽車電影院和獨立戲院。如今《天能》延檔，為戲院重開帶來變數，全美影院甚至可能全年都難以重啟。

(中時 )