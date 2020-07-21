華為在遭受美國第二輪制裁後，直接被切斷了自研晶片供應鏈，台積電已經確認9月14日後不再為華為供應晶片。如果華為在庫存晶片消耗完之前找到解決辦法，那麼華為大部分業務都將會受到致命影響。昨日(20日)，有網友發現，華為技術有限公司已經悄悄的在招聘「光刻工程師」，這或許意味著華為可能打算自己研發晶片製造技術，不依賴第三方供應商。

實際上，前不久就有消息傳出，華為內部確實提出要選擇全產業鏈模式，進軍更多樣的業務類別以尋求生存空間。

消息稱，海思仍在擴張，暫不考慮縮減規模，不考慮「散是滿天星」之類的市場傳聞，把人員散落到其他公司的動作，而是在積極尋找代工廠，打造設計製造一體的IDM(整合元件製造廠，晶片設計和晶片製造一體)模式。

對於華為來說，選擇自建全產業鏈模式是一條最正確但也是最艱難最漫長的道路。目前全球最先進的晶片製程牢牢掌握在台積電、三星等少數公司手裡。而大陸在先進晶片製程領域沒有多少話語權。因此，在如此重要的領域，必須做到自主可控，所以當下最重要的事情就是「補缺」，爭取早日趕上國際先進製程水平。

不過在華為IDM模式成熟之前，華為還必須有其他方案代替海思自研晶片。華為旗下的海思半導體本來已經可以滿足華為手機80%左右的手機晶片供應，但是因為美國禁令，華為不得不使用第三方晶片。就目前情況來看，聯發科有望成為華為手機晶片最大供應商。

(中時新聞網)