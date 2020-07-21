中職味全龍隊明年球季即可參賽一軍的比賽，今年的新人選秀會味全卻是捨棄「龍二代」加盟龍隊的機會，讓野手林楷錡被樂天桃猿隊選走了，失去延續龍隊歷史的話題。

此次選秀味全龍選了王維中為狀元沒有話說，王維中明年可望成為龍隊輪值先發。味全強調，過去隊史也有幾位著名本土投手，包括黃平洋、陽介仁等，希望王維中未來也能成為味全龍經典投手之一。

不過，林楷錡（22歲）是前味全龍本土投手林琨瑋的兒子，在第8輪才被樂天選上，如果龍隊有心應該可以及早選走，延續父子2代曾經投效過同1支職棒球隊，尤其曾經消失20年的球隊更是難得。

林琨瑋在大學時期就是味全球員、也是職棒味全龍創隊元老投手，1997年還是龍隊助理投手教練，能夠跟在徐生明旁邊，必有一定分量的能力。

今年7月林楷錡參與中職測試會敲出全壘打，打擊爆發力吸引教練、球探關注，樂天桃猿總教練曾豪駒對他的打擊印象深刻，認為是極具潛力的打者、很有未來性。

林楷錡在青棒時期身材瘦長，難有長打發揮，進入國立體大後，經過營養師調整重、重訓練出肌肉，修正打擊觀念與次勢，因而爆發打擊力量。

(中時 )