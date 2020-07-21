宜蘭縣最近有民眾因汽機車臨停在平交道黃色網狀線上，遭檢舉開罰，由於汽車罰鍰高達3.4萬元，機車1.5萬元，代價不小，今天（21日）民進黨籍縣議員簡松樹等人，認為政府發三倍券，但一被開罰就是三倍券的10倍，重砲轟中央可惡、搶錢！

據鐵路警察局統計，宜蘭縣有4大檢舉熱區，分別是宜蘭市東港路平交道、宜蘭市校舍路平交道、五結鄉中興路平交道、羅東鎮中山路平交道，6月全縣違規件數36件，7月25件。

今天民進黨縣議員簡松樹批評說，平交道開罰的法令不合理，且鐵路警察之前要民眾聽到號誌運作、但遮斷器還沒放下時車輛可以通過，但這樣是要讓人違反闖越平交道的法令，而縣籍立委陳歐珀也應該要向鐵路警察反映、檢討。

立委陳歐珀回應說，平交道臨停開罰一事造成民怨是事實，已有向警政署、鐵路警察局反映，請他們針對宣導等方面改進。

五結鄉代表會主席廖啟賢說，平交道火車一天通過約200趟，有用路人卡在網狀線上，因此進退不得被開單，前進變成闖平交道，停下來也違規，實在不合理。

鐵路警察表示，鐵路警察收到民眾的檢舉後，還會調閱平交道監視器比對，確定有違規事實才會開罰，不會單單以民眾的影片或相片來開罰；當平交道警鈴響起、號誌運作後，會有6至8秒時間遮斷器才會放下，此時在網狀線上的用路人是可以前進通過平交道，不會因為闖越平交道開罰。

但如果車輛在白色停等線外，警鈴響起時就要停等，如果有用路人在網狀線上，因警鈴響起不敢前進，因而遭到檢舉，仍屬臨停會開罰，但這部分有申訴空間，可向監理機關提出申訴；網狀線視同平交道的延伸，鐵路警察會不定時在平交道前呼籲民眾不要臨停。

(中時 )