新冠疫情在全球不少地區二度爆發，全球股市近期在高檔震盪，唯獨科技類股表現強勁。法人表示，新科技商機銳不可擋 ，科技股上漲空間無限。

由於疫情逐漸改變人類的生活型態及消費習慣，催化新科技產業加速發展，包括5G、物聯網、AI人工智慧，以及機器人等產業，成長爆發力都相當可觀。「鉅亨買基金」表示，根據晨星的資料統計，那斯達克指數自3月23日低點至今，反彈幅度超過5成，而有多檔新科技產業基金同期間的漲幅甚至超過那斯達克指數，表現相當突出。

「鉅亨買基金」投資研究部主管羅瑤庭說，主要是此波疫情大幅扭轉人類的生活型態，催化宅經濟的快速發展，包括遠距(在家)工作、線上教育、電子商務，甚至是遠端醫療等相關產業都有相當大的成長潛力。另外，在無人化及無接觸化的新經濟型態下，也加速機器人產業的迅速成長。而近年延燒的5G議題，隨著台灣5G開台，正式宣告5G時代來臨，也使物聯網及人工智慧更進一步化為實際應用。預期這些新科技產業將成為未來科技發展的引領指標，投資商機不可錯過。

羅瑤庭進一步表示，由於這波報復性的反彈，使風險性資產大多收復今年失土，或已接近前波高點，加上疫情恐有捲土重來的疑慮，增加市場的不確定性，股市難免出現震盪。目前市面上的新科技產業基金多以單一主題為主，投資人若想將上述這些具潛力的產業一次投足，則建議佈局以新科技為主題的基金投組產品，由專家幫忙挑選優質的基金標的，可避免不知如何選基金的困擾。

「鉅亨買基金」認為，以目前公布的經濟數據來看，最壞的情況可能已經過去，現在則是等待經濟恢復疫情前元氣的時刻，因此，當股市拉回時，都是佈局新科技產業基金的好時點。另外，「鉅亨買基金」近期推出的「未來科技王」基金投組產品，即是由專業的投資研究團隊挑選優質基金標的，而且到今年年底前申購都享有零手續費的優惠，投資人可善加利用此優惠進行佈局。

(工商 )