A股三大股指今日開高後維持震盪走勢，滬指收盤報3,320.89點，漲0.2％；深成指收報13,536.17點，漲0.65％；創業板指收報2,736.51點，漲1.45％。

滬深兩市成交額合計人民幣（下同）11,031億元，已連續14個交易日破兆元，其中，滬市成交額達到4,889億元。北上資金淨流出30.11億元，其中滬股通淨流出36.99億元，深股通淨流入6.88億元。

阿里巴巴旗下螞蟻集團（螞蟻金服）宣布啟動「A+H」上市計劃，相關概念股大升，匯鴻集團、海泰發展、張江高科、朗新科技、新開普、易聯眾等多股漲停。此外，白酒、生物醫藥居板塊漲幅居前，軍工、環保工程、券商居板塊跌幅居前。

展望後市，中原證券認為，滬指短線小幅上揚的可能較大，創業板市場則可能小幅震盪。

中金公司指出，從宏觀環境上看，大陸在疫情防控和復工復產方面世界領先，政策空間留有餘地，人民幣幣值預期可能比上半年更加穩定，這些可能吸引海外資金繼續流入大陸市場，預計下半年北上資金可能仍有約1,500～2,000億元的流入空間。

(工商 )