Check Point Software Technologies Ltd.近日宣佈推出Infinity SOC解決方案，將威脅預防、檢測、調查和修復功能整合到單一平台中，提供前所未有的安全性和營運效率。Infinity SOC能揭露與調查當下最危險、複雜的網路攻擊，利用AI事件分析功能過濾掉數百萬不相關的日誌和警報，幫助企業安全團隊以一流的速度和準確度識別、攔截網路攻擊，因此也已經成為Check Point Research分析團隊每天必須使用的工具。

大部分企業會同時使用多種資安產品，每天會生成數百萬個事件日誌和警報，導致內部SOC（Security Operation Center，資訊安全監控中心）團隊很難識別並防禦複雜網路環境中的惡意活動。在一項SOC調查中，68%的受訪者表示，他們所分析的事件有一半為誤報，而重點攻擊又常常被漏檢，發現時往往為時已晚。98%的IT安全專業人員表示面臨SOC方面的挑戰，其中包括手動分析和修復事件（52%）、準確識別最關鍵事件（52%）及日誌和警報過載（51%）。

Check Point Infinity SOC透過提供以下功能，有效解決挑戰並協助企業保護網路安全：

以前所未有的準確度快速攔截攻擊：借助業界領先的AI事件分析功能，Infinity SOC能以無與倫比的準確度從每天產生的數百萬個日誌和警報中自動識別攻擊，即使最隱秘的攻擊也能輕鬆攔截。Infinity SOC可自動對警報進行分類，加快因應重點攻擊，並透過受感染主機上的輕量用戶端一鍵修復，以及透過刪除相似的企業網路和電子郵件網域名稱來防止駭客對使用者發動網路釣魚攻擊。

迅速的事件調查：Infinity SOC由全球最大規模的打擊網路犯罪協作網路ThreatCloud提供支援，幫助團隊快速搜索有關任何入侵指標的深入即時情報，包括全球傳播、攻擊時間表和模式、惡意軟體 DNA 等。此外，與其他使用離線威脅資料庫的解決方案不同之處在於，Infinity SOC還支援團隊在社群媒體和OSINT上進行深層連結搜索，以展開深入調查。SandBlast沙箱模擬機制功能則可快速檢測可疑文件，擁有業界第一的惡意軟體捕獲率。

無縫部署：Infinity SOC是單一的集中式管理雲端平台，有助提高團隊的營運效率並降低總體擁有成本，幾分鐘即可完成部署；其獨特的雲端事件分析功能也無需輸出和儲存事件日誌，可有效避免高成本的日誌儲存和隱私問題。

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