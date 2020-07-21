黃福其／台北報導

外交部不願證實印尼代表處指蘇嘉全、蘇震清叔侄由人力仲介安排訪印尼的電報真偽，也不願意公布。國民黨革實院長羅智強說，他沒辦法要外交部交出電文，那就請法院去要。

羅智強說，他不意外外交部不敢公布公文，畢竟誰人不曉民進黨清算追殺的能力；在今天的公務部門，寒蟬效應早就形成，但「不證實真偽」不就是默認？連自由時報都掌握消息說「電文為真，日期誤繕」，外交部的「不證實」，不就是「證實」自由時報說的的「電文為真」？更何況，這封電文已經解密，透明公開是政府的義務，不是政府想怎樣就怎樣的權力。

他說，他也不想再為難外交部，有人願意當深喉嚨揭發此電文，在民進黨全面執政、全面霸道的今天，這樣的勇氣已十分不易，接下來，蘇嘉全既已提告，那就法庭見；羅智強沒辦法要外交部交出電文，那就請法院去要。

羅智強強調，當然，有朋友提醒，外交部不公布，是不是在打拖字訣，藉由司法程序拖延時間，使權勢者有機會湮滅、篡改電文？他希望不會，但若真的發生，那他也已有坐黑牢的心理準備，在這一黨獨大、隻手遮天的時代，既決定挺身而出，他早有犧牲一切的決志。

(中時 )