藝人陳子強（前右）、李㼈（前左）做紅龍果剉冰，為創世基金會義賣紅龍果呼籲大家多多義買。（許素惠攝）

藝人梁佑南（左一）做紅龍果剉冰，挺創世基金會義賣助植物人安養。（許素惠攝）

雲林縣創世基金會斗六分院受新冠肺炎疫情影，上半年捐款比去年同期少至少100萬元，有機農陳勝得慨捐35箱有機紅龍果義賣，藝人陳子強等上午行動力挺，並呼籲大家義買，幫助該基金會的植物人安養。

連續2年蟬聯彰化縣冠軍的陳勝得種了20多年紅龍果，完全不用農藥化肥，堅持有機栽培，紅龍果實口感Q彈扎實，享譽市場，今年豐收，率先慷慨捐出35箱義賣幫助植物人。

創世斗六分院院長張曉蓉表示，受新冠肺炎疫情影響，該院上半年大型活動紛紛停辦，捐款也大受波及，約比去年同期大幅減少3成、至少100萬元，亟需各界捐助。

梁佑南、陳子強、李㼈等藝人現打紅龍果剉冰，大力行銷紅龍果味甜多汁熱量低，是炎熱夏天最佳消暑良伴，呼籲大家多多義買，每箱5台斤500元，一起幫助植物人安養，愛心專線：(05)537-7855。

李㼈指出，他踏入演藝圈前家境並不富足，現在有能力回饋社會，讓他加倍惜福，有，希望大家珍惜擁有並及時行善。梁佑南說，她媽媽目前也住在安養機構，更能感同身受當家屬的沈重負擔。陳子強則分享國高中時，奶奶因病倒臥在床4、5年之久，巨大的照顧壓力讓全家人辛苦又難受，所以體會特別深刻，也是他做公益的契機與動力。

斗六市長林聖爵感謝創世基金會為在地清寒植物人家庭服務，讓鄉親不用為了臥床家人身心俱疲。

(中時 )