網紅蔡阿嘎在21日生日當天與妻子帶著2歲兒子蔡桃貴現身「蔡桃貴主題車站發表記者會」，父子同天生日，他狠砸百萬與桃園捷運公司合作，包下機捷A2三重站，打造蔡桃貴主題車站。他3月載當時還懷著第二胎的孕妻外出，結果在等紅燈時被不明人士持鐵鎚打傷，當時太太還引發宮縮，攻擊者陳男後遭逮，檢警突破其心防，供出幕後主使者楊男及吳男，21日被教唆普通傷害等罪嫌一併起訴，對此，蔡阿嘎回應：「後續交給律師處理。」

蔡阿嘎生日大禮 藏鏡人K哥遭起訴

蔡阿嘎表示：「很感謝檢方跟警方的偵辦，現在告一個段落，後續交給律師做後面的處理，謝謝大家關心，我們蔡波能（小兒子）也順利出生，安然無恙一切平安。」他坦言現在出入更加小心，尤其加強家人的人身安全，也避免讓外界為他們擔心。至於傳出對方因他的網路言論有所不滿，未來是否調整？他回應：「因為動機原因還沒出來，所以不曉得哪一部分言論有得罪，但我們還是覺得在網路做自己，大家比較能接受。」

兒子蔡桃貴人氣滿滿，蔡阿嘎笑稱完全勝過老爸，「人氣整個被碾壓，不過桃貴在螢幕曝光也沒幾年了，想說趁這個機會讓大家拍拍照，未來上學之後會比較少出現」。除了這次的主題車站，媽媽也特地為蔡桃貴烤了蛋糕，被問蔡波能長大是否會吃味，他笑說：「壓力很大不能偏心，兄弟要一樣，我們會努力好不好？」

(中時 )