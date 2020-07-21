日本男星三浦春馬上週在家中輕生，得年30歲，消息曝光後震驚演藝圈，經紀公司也證實在三浦春馬逝世隔天，已經低調舉辦完葬禮，但對於他生前留有遺書一事，公司相關人員則是否定此事。

根據日媒《週刊文春》報導，三浦春馬在住家輕生後，警方在現場發現留下他的日記本，只見內容寫下「好想死」等字句，似乎早有輕生念頭，也讓警方朝自殺方向調查，對此經紀公司回應現場確實有記事本存在，但完全沒有提到相關內容，此外有相關人士透露寫到「死」的相關內容，是以詩的方式記載下來，等於否認有遺書一事。

此外三浦春馬老友透露，早在10年前他就想引退，並且轉換跑道當個平凡上班族就好，後來在家庭環境等需求下，只得繼續留在演藝圈打拚，無奈最後卻走上絕路，讓人相當不捨。

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