雲嘉南濱海國家風景區管理處在好美里設置許多解說牌及導覽圖。（張毓翎攝）

近年遊客減少，有居民非壞事，對在地環境面臨的壓力也相對減少。（張毓翎攝）

嘉義縣布袋鎮好美里3D彩繪村由知名彩繪大師曾進成一手操刀，過去掀起一股觀光熱潮，不過，近年不少地方也藉壁畫彩繪吸引遊客，加上周邊缺乏新亮點，使這個一夕暴紅的小漁村又漸漸沒落，許多攤商黯然收攤，儘管不再人聲鼎沸，有當地居民認為「並非壞事」，不僅街道變得比較乾淨，對環境面臨的遊客壓力也相對減少。

好美里是嘉縣沿海一個古老漁村，居民主要從事養殖漁業，平時沒時間做其他小生意，彩繪風潮盛行時，周邊攤商幾乎是從外地來的。談起彩繪對社區的影響，太聖宮前主委秦榮福表示，5年前雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請曾老師作畫，多數居民也願意出借牆面，當時全台沒幾處彩繪村，因此完工後，造成不少轟動。

曾紅極一時的好美里，不分平日或假日數十個商家沿線設攤叫賣，昔日景象已不復存在，如今僅剩下2家賣蚵嗲的小販。「全盛時期，進出社區都要車輛管制！」秦榮福嘆，4年前過年連假期間，好美里每天湧入數十萬名遊客，非假日也有上萬名，對地方觀光有一定影響力，民宿或賣漁產的業者都能受惠，疫情趨緩後，人潮沒有明顯增加。

不過，近年遊客減少，似乎對好美里並不是壞事，秦榮福說，附近的配套設施如公廁、停車場等，當初沒有相對應的規畫，幾間廟宇好心讓遊客借用廁所，但有人卻把洗手間、便斗弄得髒兮兮，這些清潔維護費用都由民間承擔。蔡姓居民也說，終於可以好好睡個午覺了。

(中時 )