人權觀察組織一份報告指出,記錄了50個運動項目超過800名選手,發現日本經常有小選手在訓練時受到身體或是語言虐待,有時甚至還有性騷擾。

這份名為「我被打的次數多到數不清(I Was Hit So Many Times I Can't Count)」的報告書長達67頁,檢視了日本體育圈關於體罰的歷史,了解到不少運動員被拳打腳踢、鞭打,人權觀察組織全球倡議總監沃登(Minky Worden)透過聲明指出:「超過10年,在日本的孩子們為了要贏得冠軍、獎牌,承受嚴重的挨打及口頭上的傷害。」

這份調查報告訪問了超過50位現役及退役運動員,以及線上問券收到超過757份回覆,加上和8個日本運動組織會談後得出如此結果,其中381份來自24歲以下選手,有19%透露在練習時遭到持物品毆打、掌摑、踢或被打倒在地,至少有22種運動項目的選手有此經歷。

有選手爆料:「教練告訴我,我跑步時不夠認真,當大家被叫到教練面前集合時,我當場就在所有人面前被打了臉,就算我流血了教練還是沒有停止打我。」

2013年,日本經過內部調查,有超過10%的運動員是霸凌或騷擾的受害者,日本奧運委員會承諾會介入,要讓各單項協會對於選手的暴力完全消失,也在發現有柔道教練對女選手有身體上的虐待,就砍掉對柔道協會的補助,不過這樣的情形似乎尚未解決。

(中時 )