PC傳統電源、資料庫中心、遊戲機需求強勁，且IA業務持穩，台達電(2308)第3季可望維持第2季榮景，前3季及全年營運有機會優於去年，歐系外資重申台達電「優於大盤表現」評等，目標價208元，今天台達電股價強勢收高，創下2015年5月4日以後新高。

新冠肺炎疫情帶動防疫IA設備、遠距生活的PC、NB、伺服器，以及宅經濟的遊戲機等需求夯到爆，成為台達電第2季及第3季業績成長的推手，台達電第2季合併營收為706.93億元，季增26.97%，為去年第3季以來單季新高，累計1到6月合併營業收入為1263.73億元，較108年同期減少0.9%。

台達電總經理暨營運長張訓海表示，由於資料庫中心、遊戲機及PC等傳統電源需求強勁，且IA業務持穩，第3季看起來還不錯，可以維持第2季榮景，前3季業績有機會轉為年成長，雖然第4季能見度還不夠，但不會比第1季差，全年業績有機會優於去年。

歐系外資報告指出，我們認為台達電因居家辦公及智慧型手機強勁補貨及IA需求恢復，第2季營業淨利率達到兩年高點的機會相當大，預計下半年驅動利潤率上升趨勢可望因iPhone生產(包括第3季的iPhone 11、SE及第4季的5G iPhone)、遊戲機及大陸以外地區電信訂單等保持不變，考量來自於雲端設備等5G業務，以及電信網路電源，可望加速推動台達ASP及利潤增長，台達電是我們下游零組件產業的首選，重申台達電「優於大盤表現」評等，目標價208元。

(時報資訊)