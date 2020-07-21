記憶體封測廠力成（6239）今（21）日召開線上法說會，公布2020年第二季自結合併財報，歸屬母公司稅後淨利17.46億元，季增6.9％、年增達58.2％，每股盈餘（EPS）2.26元，雙雙改寫同期新高、亦創歷史第3高。

累計力成上半年合併營收382.21億元，年增29.51％，續創同期新高。毛利率19.6％、營益率13.9％，優於去年同期16.7％、10.6％。歸屬母公司稅後淨利33.79億元，年增達56.7％，每股盈餘4.36元，優於去年同期2.78元，雙創近9年同期高點。

力成2020年第二季合併營收創194.1億元新高，季增3.18％、年增達28.72％。受產品組合影響，毛利率19.4％，略低於首季19.8％、仍優於去年同期17.2％。營益率14％，優於首季13.9％及去年同期11.1％。

從業務種類觀察，力成第二季封裝占比65％，營收季增2.9％、年增28.4％。測試占比22％，營收季減2.6％、年增17.7％。系統封裝與模組（SiP/Module）占比13％，營收季增16.5％、年增達55.9％。

以產品類別觀察，力成第二季Flash占比38％，營收季減2.8％、但年增40.8％。邏輯占比26％，營收季增4.5％、年增20.1％。DRAM占比23％，營收季增5.6％、季減11.4％。系統封裝及模組占比13％，營收季增16.5％、年增55.9％。

合計力成上半年封裝占比65％、營收年增30.4％。測試占比22％、營收年增18.8％。系統封裝及模組占比13％、營收年增49.2％。以產品種類觀察，Flash占比39％、營收年增46.4％，邏輯占比26％、營收年增21.7％，DRAM占比22％、營收年增8.7％。

力成財務長暨發言人曾炫章表示，上半年營收顯著成長，主要受惠NAND Flash製程改善、產出增加，表面黏著（SMT）產能倍增帶動系統封裝及模組成長動能，邏輯業務主要受惠超豐營運表現強勁帶動，過往表現相對較弱的DRAM業務亦見成長。

力成總經理洪嘉鍮表示，今年上半年相當特殊，受新冠肺炎疫情及中美貿易戰影響，許多客戶怕斷貨而積極備料，且台灣疫情控制相當好，帶動生產基地移轉，使力成營運成長動能強勁，第二季表現符合預期，預期全年業績成長會相當亮麗，會達成年初設定目標。

(時報資訊)