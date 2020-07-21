台鐵電車線斷落3車站受阻 三義=后里列車延誤 15:432020/07/21 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵列車延誤。(台鐵示意圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部台鐵局表示，受三義=后里間東線電車線斷落事故影響，自下午2點46分起，三義=后里間各次南下／北上列車有延誤情形，受阻車站包括三義、泰安、后里，預計將於晚間6點恢復。 台鐵電車線斷落，造成列車延誤。（摘自台鐵官網） (中時新聞網) #后里 #三義 #電車線 #斷落 #車站 也許您會感興趣 推薦閱讀 活化資產 台鐵加速高雄土地開發 04:102020/07/17 產業特刊 高鐵新竹車站5千餘坪地上權土地 權利金底價7.58億標售 10:512020/07/17 財經 賴清德參觀三義木雕大師康木祥藝術園區 15:592020/07/17 生活 里山列車8月功成身退 即起台北車站展10天 11:382020/07/21 生活 老爸砸百萬打造蔡桃貴主題車站 蔡阿嘎談載孕妻被襲案最新進度 15:342020/07/21 娛樂 生活熱門新聞 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩、PChome 24h今開賣 各通路整理包 - 生活 藝FUN券中獎號碼曝光 網驚：7數字背後含義神準 - 生活 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 藝FUN券中獎號碼公布！身份證尾數有這7數字 開心領獎囉 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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