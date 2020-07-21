交通部台鐵局表示，受三義=后里間東線電車線斷落事故影響，自下午2點46分起，三義=后里間各次南下／北上列車有延誤情形，受阻車站包括三義、泰安、后里，預計將於晚間6點恢復。

台鐵電車線斷落，造成列車延誤。（摘自台鐵官網）
台鐵電車線斷落，造成列車延誤。（摘自台鐵官網）

(中時新聞網)

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