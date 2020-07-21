台中市長盧秀燕為六都唯一女性首長，上任後拚經濟、延宕多年的工程陸續啟動，向中火展現強硬立場，天空重現藍天白雲，兌現對280多萬市民的承諾，獲很多網友肯定。（盧金足攝）

政壇政治人物拚出頭，藍綠誰是聲量王？依時事大數據網站《網路溫度計》公布全台22縣市首長網路聲量與好評影響力調查，台北市長柯文哲以79萬5257篇討論穩站全台聲量王，台南市長黃偉哲好評影響力名列好感王，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕獲網友青睞，網路聲量、好評影響力分居2、3名。

《網路溫度計》彙整2020年4月22日至7月20日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度。

網路聲量部分，前6名都是六都市長，與輿論關注的焦點相符，柯文哲以79萬多篇討論，高居聲量王，重要討論集中在「社群關注」有71萬多則，「媒體報導」有8萬多則。

新北市長侯友宜，網路聲量大都來自「社群關注則數」，計有8萬8635則，占總聲量約7成，「新聞媒體報導則數」則有3萬9623則。

全台聲量第3是盧秀燕「社群關注」有3.3萬筆，「新聞報導」則有2.4萬筆，相較新北兩位首長，比例分配較平均，顯示盧秀燕上任後，採穩扎穩打方式，獲網友認同。

盧秀燕從拚經濟見真章，台商與企業來台中投資，招商六都第一，延宕多年的工程陸續啟動，包括國際會展中心、大智路開通、水湳綠美圖、台中巨蛋等重大工建設動工，成為市長心目中的「開工市長」，備受民眾關注的空氣品質問題，也從向中火展現強硬立場，台中天空重現藍天白雲，逐漸現對280多萬市民的承諾。

至於，4至6名則是台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦與高雄市代理市長楊明州，第7名為曾舉辦台灣燈會，行銷屏東，吸引觀光人潮的屏東縣長潘孟安。

依網路聲量與網友語意情緒，以數值呈現能見度與網友評價的「好評影響力」評比顯示，黃偉哲正評比例最高30％、負評比例低16％，綜合好評為第1名；盧秀燕正評比例25％高於侯友宜18％，負評比例相同，但由於網路聲量差距，排名較侯友宜低，獲第3名。

柯文哲好評影響力排第15名，雖然網路聲量高，但正評比例11％是所有首長最低，負評比例24％為最高。

該大數據網站以網路討論綜合分析「網路聲量」及「好評影響力」，以數字會說話，讓全台縣市首長更加了解廣大網友對施政的評價，以網路行銷政策與政績，成為現代打空戰的必備戰場，如何讓自己更有聲量，獲得更多好感，才能持續在台灣政壇發揮影響力。

(中時 )