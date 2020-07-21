別讓權益睡著了！南投縣政府為減輕長照需求者及家屬購買輔具和改善居家無障礙空間的經濟壓力，自七月起可到南投縣特約廠商進行輔具購買、居家無障礙空間改善，特約廠商會直接扣除政府補助費用，收取差額，以代償墊付機制，簡化民眾請款流程。

南投縣108年統計申請輔具服務及居家無障礙環境改善人數達3592人，109年1月至6月達2503人，可見需求日增，為減輕長照需求者及家屬負擔，並提升輔具品質及便利性，自7月起，一律採特約廠商代償墊付機制，簡單流程讓民眾減少奔波。

特約廠商代償墊付，好處是民眾購買輔具輪椅、助步車等，只需持南投縣政府核定公文及補助核定結果書，到南投縣特約廠商進行購買，若是居家無障礙環境改善部分，則需再提供相關建物證明文件影本，特約商會直接扣除政府補助費用，向民眾收取差額，核銷程序一切交由特約廠商處理，民眾無需操心。

南投縣政府社福科表示，有關代償墊付特約廠商名冊，可至「南投縣政府社會及勞動處-老人福利專區-長照十年計畫-輔具及無障礙環境改善補助」網頁查詢，也可到南投縣鄉鎮市公所網站查詢。

(中時 )