中國大陸洪災不斷，三峽大壩更一再傳出「潰壩」的消息，導致人心惶惶。不過，國立成功大學水利系教授周乃昉卻強調，根據目前的資料，三峽大壩非常安全，並沒有潰壩的問題；之所以傳出可能潰壩的消息，主要是因為先前大陸旅德學者王維洛在網路上公布的資料，直指三峽大壩有潰壩的危機，「他應該是搞錯了」，誤會了大壩「汛限水位」的真正意涵。

周乃昉說，修建水庫都會有區間，有的水是發電水量，有的水是用來裝洪水；王維洛曾提到三峽大壩的「汛限水位」是145公尺，以為只要超過就有潰壩之虞；但事實上，「汛限水位」指的是汛期供蓄存洪水的水位，亦即從145公尺以上都是用來裝洪水的。

周乃昉強調，三峽大壩在設計時，可以裝水到175公尺，但目前的資料顯示，水位只到160公尺左右，距離175公尺還很遠，加上又有洩洪，因此壩體可以說非常安全，潰壩的機率微乎其微。

周乃昉還笑著表示，他有學生居住在上海的親戚，聽到傳聞也擔心三峽大壩潰壩，打電話來問「逃到那裡才安全？」他叫學生回說，「三峽大壩安全得很，逃什麼逃？待在家裡最安全！」

周乃昉更認為，最近大陸各地水災頻傳，有人傳是三峽大壩洩洪所致，這也是錯誤的看法，主因還是降雨量太大，加上排水不良造成；畢竟大陸不像台灣多數的河川都經過整治，一旦雨下太大就可能造成洪災，三峽大壩即使洩洪，排放的水量仍屬有限，並非各地洪災的主因。

(中時 )