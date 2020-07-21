外事站的洪婕庭宛如「蘇慧倫」。（調查局提供

調查局台北市調處形象調查官21日亮相，9名帥哥美女各個顏值高、頭腦好，其中大安站的王騰儀酷似韓星「金秘書」朴敏英，及外事站宛如「蘇慧倫」的洪婕庭，都是調查局的話題人物，連調查局長呂文忠都擔心這些優秀的俊男美女被影戲界挖角。

同時，調查局公布了2支短片，分別是對路人街訪的「關於調查局，民眾怎麼想？」及訪問了立委高嘉瑜、蔣萬安、台北市副市長黃珊珊、藝人溫昇豪及瓜地馬拉駐台大使的「關於調查局，名人怎麼想？」，就不同民眾及名人的眼光，表達對調查局的觀察。

高嘉瑜表示，調查局的工作真的是勞心又勞力，調查局的同仁就永遠要保持陽光正向的能量。因「我們與惡的距離」走紅的藝人溫昇豪表示，以前對調查局的印象是神祕、搞特務，都是從影視作品上知道調查局。面不同的情勢，溫昇期待調查局能用專業，持續守護家園，讓老百姓可以安居樂業。蔣萬安對調查局的印象是，非常專業、優秀，他周遭有許多同學或學長、學弟成為優秀的調查官，在不同領域偵辦不同的案件都非常專精；蔣萬安對調查局同仁長期以來維護司法正義貢獻良多，感到非常感謝。

台北市調處的9名形象調查官都是展報50期到56期的新生代，不僅有法律專業，更有哲學、外交、經貿等專業，而且顏值都直逼藝人，就有調查官私下開玩笑指出，保防處花大錢請藝人拍攝宣導影片，還不如由自己人擔綱，北市處自編、自導、自演籌拍的反賄選宣導片，效果就絕不輸給外製。

(中時 )