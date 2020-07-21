Yamy曬出錄音檔，披露被公司老闆背後侮辱。（圖／翻攝自Yamy_郭穎微博）

28歲大陸女星Yamy（本名：郭穎）是「火箭少女101」的隊長，今(21日)她突然放出一段所屬公司「極創引力」老闆徐明朝開會時的錄音，爆料徐明朝私下逼員工一起羞辱Yamy人醜又沒時尚感，「原來就是一個媽的Dancer」，Yamy為此心死求解約，卻得老闆回應：「情況了解，不要作死」。

Yamy今提供一段4月開員工大會的錄音檔，可聽見徐明朝不斷要求其他員工附和他，私下狂罵Yamy「是你們所有人裡面最醜的」、「我不認為她時尚，我認為她是裝時尚」、「對自己的醜還沒有認知」，並說她歌唱得不好，而公司的問題就是對藝人太好，導致藝人有選擇權，應該要絕對服從，「這就是解決事情的一個根本性的東西」，又爆粗罵Yamy「就是一個伴舞的」。

對此，Yamy生氣表示，自己曾經最信任老闆徐明朝，聽到同事冒險傳給她的錄音後感到天崩地裂，「這兩年來，你是在用面具跟我相處嗎？抱歉，我認真了」，又指以前她不會唯唯諾諾，被老闆打壓指責後，現在提個要求都感到害怕，讓她不禁動了解約念頭。

Yamy提出解約後，被老闆用8字「情況了解，不要作死」打槍，她氣說：「你是老闆，我是一個打工的。也許我這輩子也賺不到你的萬分之一，但不代表我的工作比你廉價；也許我的外貌不符合你的審美，但不代表你可以蹂躪我的尊嚴」，孟美岐、吳宣儀等人也發聲支持Yamy，徐明朝方面則暫無回應。

(中時新聞網)