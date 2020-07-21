行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮

行政院長蘇貞昌出席今（21）日出席防疫郵票發行典禮，對於三倍券是否真有假鈔疑慮，他提醒民眾不要被謠言迷惑，而對於蘇震清爭議，蘇貞昌表示，如果有會依法偵辦。

三倍券7月15日正式上路，傳出有民眾拿到假的三倍券，台北市議員王世堅則在政論節目《新聞深喉嚨》，批評三倍券是「好慢、好笨、好浪費」。

對此，蘇貞昌表示，感謝各界支持、商家加碼，這幾天發行已接近1200萬份，可見大受歡迎，但因目前商家還沒開始兌領，希望民眾不要被謠言迷惑。整個過程的順利靠大家努力，很多人領到三倍券舉家出遊，刺激商機也增進家人、朋友的相處時間，也改變大家不出門的習慣，一舉多得。

國民黨以外館電文，指控府祕書長蘇嘉全及其綠委蘇震清，赴印尼疑謀私利。蘇貞昌表示，國營事業都受行政跟立法監督，相關工作都非常嚴謹，若國營事業覓得各種商機要進行合作，都會編列預算進行，需立法院審查同意，整套程序已行之有年。

蘇貞昌說，國營事業一方面是幫助國家推動政策，一方面也是尋覓商機，讓國營事業能夠蓬勃，相關做法都依照相關法令規定，受該權責機關的監督，所謂爆料是不是有這樣的事，自然有相關法律跟相關機關規範，如果有會依法偵辦，沒有的話不要冤枉人家。

另外，對於前總統馬英九還沒領三倍券，表示「覺得三倍券程序很複雜，有點怕怕」。蘇貞昌說，過去政府限制口罩時，馬英九也說要捐給大陸，總是有不同意見，但都尊重。

(中時新聞網)