行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏21日出席由工商時報與中華電信合辦的「5G啟航 賦能產業新未來」高峰論壇時表示，新冠肺炎疫情為全球景氣帶來新震撼，這讓他聯想到智慧手機及iPhone起飛剛好是2008年年金融風暴時，所以，iPhone推出的時間，就是在最好也是最壞的年代，而且很多創新就是在亂世中成長，台灣現在所面臨的以及要做的，就是能否用此時全世界的「震撼」機會，用5G做給全世界看。

蔡志宏表示，在前瞻2.0計畫中，政府將規畫500億元預算投入補且電信商建設5G網路，而5G行動發展方案也編列了204億元，這些預算會由不同部會來負責推動。

5G開打後，5G是全新的戰場，不是4G的延伸，而應該是看到5G不只是電信業有興趣的領域，大企業也有意靠5G來發展新的領域。

蔡志宏說，5G特性會在消費端及企業端帶動很多創新應用服務，在消費端，5G為影音產業帶動更多高畫質線上演唱會、 手機遊戲都會有更新的體驗，另外，更新的體驗則是在垂直應用，台灣可能會在幾個特定領域發生，包括交通安全有關的智慧監控、智慧城市，而垂直場域應用發展需要兩種網路，一個是5G開台的網路，另一個是專網、可能Overlap在電信網路上。

他說，政府正全力邀請企業參與催生全新5G生態鏈，預計文化部投入故宮建設5G場域、把數位博物館搬出來，交通領域則包括5G應用在既有運輸系統、自駕巴士，衛服部在遠距醫療系統也有投入，蔡志宏強調，半導體、電子業、石化業龍頭都已相繼投入5G垂直場域。

蔡志宏強調，5G推動是催化劑，5G不是興奮劑而是長程的挑戰。

在實務面的挑戰，因頻譜特性，所以政府才會補貼5G網路基礎建設，預期5G涵蓋及資費，幾年內將與4G一模一樣。

蔡志宏說，下半年5G發展將對全台經濟有所貢獻，但5G推動過程也有幾個風險，而5G契機在雲端、遠距辦公都會有很大的發展空間。

政府的5G計畫有兩個重要項目，一個是支援偏鄉的5G示範教室如AR/VR教學，二是遠距醫療，這已是現在進行式，中華電信與衛福部也已針對遠距醫療進行合作，三是智慧製造與工業安全。

至於企業專網部份，會有兩種發展模式，一種是專頻蓋專網，通常是像大型石化企業，企業規模夠大就會考慮採用專頻專網，另外一種是中小型，可能自建專網對他們（中小型企業）不見得有利，那麼由電信公司透過網路切片等方式，提供給中小企業虛擬專網。

另外，蔡志宏認為，ORAN屬於客製化的新的5G網路架構，對台廠來說，還有很大發展機會 。

蔡志宏強調，台灣現在發展5G，十年內也就是2030年就會面臨6G來臨，簡單說，2030年的世界是創新驅動的網路社會， 不能忘了6G，必須在十年內就要布局，他說，政府未來在頻譜及網路規畫都不會停止，並且在後續應用方面將持續5+2創新及六大核心戰略產業。

(工商 )