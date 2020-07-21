美國商務部5月15日擴大對華為禁令，原先外界預期台積電將首當其衝、無法賣晶片給華為，競爭對手三星可望漁翁得利，藉此拉高晶圓工市占。但韓媒報導，禁令發布二個月後，實際狀況剛好相反，台灣半導體廠樂了，三星反而陷入了恐慌。

韓媒中央日報報導，美國政府5月15日擴大對華為制裁新禁令，市場原先預期台積電無法出貨華為，營運恐受重創，三星可望趁機搶到槍，然而禁令發布過後二個月，台灣半導體業笑了，存在感大幅提升，三星反而陷入更大危機感，原因在於大陸中芯強化對自家半導體業的援助，三星可能墜入「三明治」困境。

報導指出，以美元計價，台積電第2季營收（4月~6月）103.8億美元，較去年同期大增34%，顛覆市場先前看壞台積電的預期；此外，台廠聯發科也因華為禁令而受益，主要是美禁令砍斷華為與台積電的供貨關係，華為只好轉向聯發科下單，因此帶動聯發科營收增加。

至於南韓三星採取中立態度，不偏向美中任何一方，反而無法從華為禁令中得利，還身陷更緊張的狀態。之前有報導提到，華為曾找上三星，要求供應智慧手機應用處理器（AP），但遭到三星拒絕。

三星的不沾鍋策略也導致營收下滑，券商預估三星4至6月營收較前一季衰退7.4%。

(中時新聞網)