全球晶圓代工龍頭被日媒報導，受到日本政府邀請前往日本設廠，並與當地企業建立合作關係，台積電則在20日回應，澄清目前沒有相關計畫，主要仍依照客戶需求行動。此消息傳出後，也有市場人士分析，日本政府過去堅持純國產的「日之丸」半導體發展策略，不太可能找上外國企業，但在日本半導體產業發展陷入困境，加上陸美對抗格局之下，日本也編列2,200億日圓(近600億元新台幣)。

據《讀賣新聞》19日報導，由於先進製程技術已經成為國安問題，日本政府預計在未來幾年推出半導體發展專案，並向參與該專案的海外晶片廠商提供數十億美元補助。日本經濟產業省亦未對此置評，台積電在第一時間也未對此發表評論，隔日發表回應，澄清該公司目前無赴日設廠計畫。

至於上述日本政府對國安問題應對，據《日經新聞》先前報導，為減少對大陸產能依賴，日本政府2020財年追加預算之中，保留2,200億日圓，用以補貼日本企業將生產線移回國內，另外還編列235億日圓，鼓勵日企將生產基地移往東南亞各國，近期就已花費700億日圓。

日本早在1959年就超越美國，成為全球第一的電晶體生產國，1963年，日本從美國獲得半導體技術，協助三菱、京都電氣等日企進入半導體產業，加上1973年石油危機爆發，日本政府啟動「DRAM製法革新」國家項目，快速完善日本半導體產業，並取代歐美地位，日本半導體更在1989年市場份額遠超其他國家，來到53%。

但這也使得美國為了確保科技產業領先，於1985年對日本發動貿易戰，逼迫日本簽訂了《廣場協議》，雖然日本半導體仍快速發展，但隨即面對產業環境變化，台積電、三星等台韓新企業崛起，雖仍有信越化學、村田製作所等半導體巨頭，但日本半導體整體地位殞落。也因如此，該消息在陸美對抗格局愈發明顯之際，日本在半導體布局似乎也無法再堅持純國產。

在陸美科技霸權爭奪下，美國商務部先是在2019年5月將華為列入實體清單，導致包括Google等美企被迫暫停與華為業務往來，甚至在今年5月15日再度發布最新制裁令，所有企業只要是出貨含有美國技術的半導體產品給華為，須經美國政府審核通過，在幾個小時前，台積電才宣布有意赴美設廠，用以生產5奈米製程，等於是截斷華為所剩無幾的晶片供應來源。

大陸半導體需求量高居全球之冠，這也使得大陸半導體自主化在美方打壓之下加快進程。大陸晶圓代工龍頭中芯國際本月16日正式在上海科創板掛牌，首日就創下股價飆漲200%的紀錄，同時也寫下大陸科技股上市最快紀錄。但大陸半導體自給率2018年僅達15%，想達到「中國製造」半導體自給率70％的目標，以目前條件來看，可說是難如登天。

由於日本供應關鍵半導體原料，市場就有消息指出，陸企可能會透過像是與台積電合作般找上日企，但《日經亞洲評論》在今年5月報導分析指出，若出現這種合作狀況，美國絕對不會坐視不管，所以這樣的情況不太可能發生。

(中時新聞網)