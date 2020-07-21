台鐵三義到后里電車線斷落 影響雙向列車 15:512020/07/21 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵由基隆開往嘉義經山線的2193次區間車，於三義-后里間東線發生電車線斷落。（台鐵局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵山線鐵路三義車站到台中后里間東線，21日下午2點46分發生電車線斷落事故，影響南下、北上列車，目前以西線單線雙向行車。台鐵立即通知電力單位前往處理，並成立局本部二級應變小組，受影響的山線基隆開往嘉義2193次區間車，車上旅客約150人由3247次自后里至現場接駁，鐵路局對於造成旅客不便深致歉意。 (中時 ) #影響 #后里 #旅客 #山線 #列車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 為三倍券吵翻天 和美男氣到抱女兒上法院想離婚 - 社會 調查局形象調查官超吸睛 俊男美女排排站！其中「金祕書」也入列了 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 真有攔路虎！小黃載客上山 驚見老虎慵懶躺馬路 人虎對看20分鐘 - 社會 台南安平水資源回收中心 2員工汙水管線作業失聯 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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