台鐵山線鐵路三義車站到台中后里間東線，21日下午2點46分發生電車線斷落事故，影響南下、北上列車，目前以西線單線雙向行車。台鐵立即通知電力單位前往處理，並成立局本部二級應變小組，受影響的山線基隆開往嘉義2193次區間車，車上旅客約150人由3247次自后里至現場接駁，鐵路局對於造成旅客不便深致歉意。

(中時 )