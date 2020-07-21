經過長達5天的艱辛談判與討論，歐盟各成員國終於達成7500億歐元的振興方案，刺激歐盟經濟盡快從新冠危機後脫身。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，這份振興方案聚焦透過「三大支柱」提供資金：建立改革以幫助企業從疫情中反彈，針對長期經濟發展推出新措施加速改革，以及增加投資以防止未來意外危機衝擊，總額高達上千億歐元，確保會員國貸款無虞。除了疫情後振興方案，這次談判也通過未來7年的1兆歐元預算案。

這份協議出台過程十分艱難，各國談判不僅多次陷入僵局、摩擦不斷，部分會員國之間甚至早已陷入嚴重分裂數年，但在最後一個仍選擇團結。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在新聞記者會上表示，「我們終於做到了！歐盟仍是堅強、歐盟仍是團結的」，「這是份很好的協議，最重要的是歐盟即時需要它」。

米歇爾指出，這也是歐盟成員第一次在這種談判場合，同意聯合力量，共同加強經濟、對抗危機。雖然一度在談判中表達強烈不滿的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在協議終於出爐後也大力讚揚，稱「這對歐盟是歷史性的一刻」，比利時總理威爾梅斯（Sophie Wilmes）也稱「歐盟從未如此積極地投資未來」。

歐洲至今仍未完全走出疫情，經濟上持續避免疫情所導致的大規模衰退，飽受疫情重挫的義大利與西班牙等國，亟需價值上千億歐元的經濟紓困。不過到21日前，各方對於復甦資金總額量意見分歧，多少補助量可以視為授予或借貸，這些爭議讓協議一度陷入僵局。歐盟執委會本月初曾預測，歐盟經濟將在今年大跌8.3%，局勢比兩個月前預測的7.4%更為嚴峻。

(中時新聞網)