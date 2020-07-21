台北上海「雙城論壇」22日即將召開，由於疫情因素今年將採取視訊交流方式，但在疫情衝擊下雙城論壇仍舊召開，台商觀察認為這是今年以來兩岸官方單位最高層級的交流活動，認為在兩岸凍結與前波疫情下的官方隔絕下，雙城論壇持續召開也是彼此釋出的一個善意，並期待能從中獲得台商在兩岸往返之間，隔離政策常態放寬的政策曙光。

台北上海雙城論壇今年邁入第11年並由台北市主辦。但因為疫情因素，今年採視訊會面的方式，並將論壇主題訂為「城市防疫交流與經濟發展」。

上海台協副會長蔡世明認為，雙城論壇今年持續舉辦有幾個角度可以觀察分析，當稍早大陸官方批評民進黨政府是「以疫謀獨」之下，但仍願意持續照常舉辦雙城論壇，覺得是一個重要指標，且雖然僅是城市間交流，但也是今年以來最高的兩岸官方交流層級。

蔡世明也說，這次雙城論壇能否推進兩岸往返隔離14天的問題，將是外界包含台商最關注的重點。他坦言要讓雙邊完全解封大概不太可能，但能否經由雙城交流達到一絲曙光或雙邊放寬的常態性制度則值得期待。

(旺報 )