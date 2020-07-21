50歲江姓男子日前下午17時在美村路與友人喝咖啡聊天後，就開心的走回家，全忘了自己有騎機車來，翌日早上10時要外出時，在住處樓下遍尋不著機車，一時慌張，誤以為機車遭竊而報警協尋，幸員警心思縝密，仔細詢問江男最後一次騎乘機車情形，讓其慢慢回想近日的行程，並沿途倒著協尋，終於在該咖啡店附近發現其遺忘的機車，順利解決一場烏龍失竊案。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員日前上午巡邏時接獲江男報案稱機車遭竊，江男相當堅定地向警方表示，自己的機車停在住處樓下遭竊。員警瞭解後，不慌不忙詳細地詢問江男平常會停放機車的位置，以及最近一次使用機車的情況，陪同江男沿途「倒帶」至曾經去過的地方尋找，幸經員警仔細搜尋後，就在距離住處300公尺外的咖啡店附近找到江男機車。

這時江男才恍然大悟，想起自己前一天下午騎乘機車前往咖啡店跟友人喝咖啡聊天，大概是聊得太起勁，事後開心的散步回家，竟全然忘記自己有騎機車來，才導致這起烏龍機車失竊案。江男對於自己冒失勞動警方，自感不好意思，更大大讚賞處理員警的態度良好，積極熱心協尋，再三表達感激之意，也表示下次不會再如此粗心大意了。

警方提醒，有時人的記憶並不可靠，若需長時間停放車輛，可記住附近停車位置或鄰近重要標的物，或透過拍照方式協助記憶，並呼籲民眾養成鎖上龍頭並隨手取下鑰匙的習慣，避免遭有心人士覬覦。

(中時 )