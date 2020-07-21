保瑞藥業(6472)今日宣布旗下子公司宇泰欣與日本藥妝市場第三大藥廠SSP簽定三年新約，獨家代理該公司在台全品項產品，強化保瑞集團在台灣消費保健品市場的銷售布局。保瑞表示，目前集團已在指示用藥、保健食品、皮膚護理等領域站穩腳步，藉此合作契機，更可拓展產品領域，跨足止痛、營養補充、口腔護理等熱門範疇，目前國人熟悉的SSP藥廠銷售品牌包括EVE等，均為國人赴日本經常選購的暢銷產品。

據IMS Health統計，台灣保健品銷售市場每年有超過千億台幣的規模，全球市場研究顧問公司Kantar今年3月針對801位16歲以上的台灣民眾進行的調查也發現，約有超過三分之一的民眾有攝取營養保健品習慣。尤其在疫情爆發後，每人平均服用的品項從2.1種提升至4.4種，其中又以B群相關產品為最大宗，約佔51%，而宇泰欣所代理的「俏正美Chocola BB」、「愛斯飛特」就是屬於B群相關產品。

看準龐大的市場商機，保瑞旗下子公司宇泰欣獨家代理「日本第三大藥妝公司-SSP」、「日本第四大製藥公司-衛采」以及「全球最大順勢療法產品製造商-布瓦宏」等三大藥廠在台產品銷售，自有品牌-博世特益木發泡錠亦為市場熱銷產品。擁有具備優勢的特色產品，保瑞持續拓展市場通路，全台包括屈臣氏、康是美、大樹連鎖藥局、寶雅等超過2000家通路門市均有銷售宇泰欣經銷產品。透過完整的產品佈局策略與經銷實力，保瑞陸續成功引進優質產品至台灣，期待能攜手合作夥伴共創雙贏，進一步拓展集團製藥平台服務，加速營收成長動能。

(時報資訊)