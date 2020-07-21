新冠肺炎疫苖研發取得正面進展的消息，提振投資人對全球經濟復甦的信心，由醫療保健與科技股領軍，周二日經225指數收漲0.73%，為22,884.22點。東證一部指數漲0.36%，為1582.74點。

製藥公司第一三共（Daiichi Sankyo Co Ltd）上漲5.63%，在日經指數中漲幅最大，其次為網路服務公司Z Holdings漲5.39%，矽晶圓製造商勝高（Sumco）漲4.24%。

太平洋水泥（Taiheiyo Cement Corp）跌4.01%，為日經指數跌幅最大的個股，其次為日本製鐵（Nippon Steel）跌3.33%，五十鈴汽車跌3.13%。

行動電信業者NTT Docomo、KDDI與軟銀公司（Softbank Corp）集體走跌，因媒體報導日本政府考慮禁止電信公司在客戶轉換服務供應商時收取費用。

(時報資訊)