鳳凰花開時節代表畢業季來臨，除了送走畢業生外，學生也會對老師們表示教導恩情。不過大陸山西省這名女老師，卻因為沒收到學生送的花而氣噗噗，叫起整班學生，當場飆罵還大聲噴口水指責道：「呸！噁心死人！」她沒辦法接受只有自己沒收到學生送的花，惱羞在教室大爆走。過激舉動被學生全程錄下po網，這位老師下場超慘。

據《騰訊網》報導，山西省朔城區第六小學日前舉辦畢業典禮，不少學生都準備好花束向老師致謝，但其中一名學生僅送花給班主任，但卻沒有送給教數學的王姓女老師。結果女老師惱羞成怒，搶了班主任的花，砸在地板上，還把學生全都叫起來破口大罵：「如果是你站在我這個位置上，給張老師買了卻沒給我買？呸！噁心死人！」女老師邊罵邊朝送花學生吐口水，為人師表卻行徑惡劣。

該師惡劣行為遭學生全程錄下還PO上網，校方表示該女老師在該班教書時間太短，可能是和學生感情還不夠深厚，才會發生此事，已將此事向上呈教育局。教育局表示，已撤銷該師教師資格，並且降級處哩，不得從事叫學蕭觀工作，留校察看兩年；校長與另外三名副校長也掃颱風尾全數被拔官，掀起連坐懲處。

(中時新聞網)