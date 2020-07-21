錢櫃KTV大火後，引發各界對建築公安檢查的重視，但負責建物安檢的「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」創會理事長劉進明，卻被控挪用聯合會公款100萬多元，台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分2路搜索該全聯會，並約談劉進明等4人到案，全案朝背信或侵占罪方向偵辦。

錢櫃大火造成6死慘劇，社團法人「台灣公安學會」曾發文痛批台北市政府的公安檢查敷衍了事，並質疑「政府面對國人的疑義，擠牙膏式給表面可見的...」。

不料，台灣公安學會理事長劉進明，因其兼任「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」創會理事長，卻被控挪用建物公案檢查全聯會公款100萬多元，支付私人不動產費用。

據指出，劉進明於2001年創立「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」，成為創會理事長，一直至2018年，都擔任該會理事長，2018年後才改任副理事長。

但檢調接獲檢舉，指劉進明2014年擔任聯合會理事長期間，涉嫌將聯合會的公款轉匯至友人的銀行帳戶，用來支付其私人的不動產房貸等開銷，涉及背信或侵占罪。

檢調今搜索「中華民國建築物公共安全檢查商業同業公會全國聯合會」等2處地點，並以涉嫌人身分約談劉進明，另傳喚3名證人。

(中時 )