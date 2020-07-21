歐盟峰會火爆達成25兆刺激協議 馬克宏川普附身 領袖互嗆大暴走 15:582020/07/21 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國總統馬克宏（左）和德國總理梅克爾（右）20日在比利時布魯塞爾的歐盟峰會圓桌會議中，檢視相關文件。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟經濟刺激峰會 在新冠肺炎疫情衝擊下，歐盟領袖21日在氣氛火爆的峰會中，終於達成7500 億歐元 (約25兆台幣)經濟刺激協議。 (中時新聞網) #歐盟 #峰會 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #經濟刺激 #川普 #馬克宏 #梅克爾 #25兆 #協議 #750億歐元 #歐盟峰會 也許您會感興趣 國際熱門新聞 川普大讚美新冠死亡率最低？真相又讓他臉腫了 - 國際 被川普團隊封為國寶 余茂春曝光 - 國際大事 - 中國時報 民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果？ - 國際 離奇！巨乳性愛學家「全身赤裸」慘死五星飯店...身旁放名牌包、連身裙 - 國際 媽媽頭皮發麻的噩夢！ 孩童放假出遊 回頭變成「兵馬俑」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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