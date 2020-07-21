全球今年受到新冠肺炎疫情衝擊，許多國家至今確診、死亡人數仍在飆升，台灣則早已將「＋0」視為日常，中華郵政公司為向防疫前線醫護人員致敬，今發行面值13元與15元的「防疫郵票」，行政院長蘇貞昌、政務委員唐鳳、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中等人皆到場揭幕。

中華郵政表示，今日發行的防疫郵票，發行採1套2枚、橫聯刷設計，2枚郵票面值分別為13元及15元，中間則加印「團結防疫，戰勝病毒」以及「Taiwan Can Help」文字。

蘇貞昌說，郵票就是國家的名片，代表國家在乎的事情，透過郵寄送到世界各地，讓其他人看到國家的成就與各方面重視的事項，防疫郵票可讓世界看到台灣努力成果與防疫成功，也藉此感謝相關人員的努力。

蘇強調，台灣被評為全世界75個經濟體中的防疫冠軍，當全世界都還在為疫情困擾，台灣卻能在此時發行郵票，「是亂世中的福地」。

中華郵政指出，台灣在疫情超前部署與全民努力下，成為防疫模範生，中華郵政身為防疫國家隊的一員，不論是防疫物資配送，或響應政府振興經濟政策發售「振興三倍券」都不遺餘力，防疫郵票將為台灣的努力留下歷史紀錄。

(中時 )