新北市府頒發醫療指導醫師暨醫療指導顧問聘書。（新北市消防局提供）

新北市為提升到院前緊急救護品質及到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復出院率，新北市消防局今年除持續召聘醫療指導醫師80名外，並召募神經內科專科醫師計27名及心臟內科專科醫師計25名，擔任消防局醫療指導顧問，今（21）日下午2時在市府9樓災害應變中心辦理醫療指導醫師暨顧問聘書頒發典禮，由副市長謝政達頒發。

今年共計132名加入消防局醫療指導醫師與顧問行列，較去年增加20位，主要協助預立醫療流程授權及開放、行動急診室專案24小時線上排班及接案、分隊訪視及訓練，為因應時間急症如心肌梗塞及梗塞型腦中風患者，提升心導管手術施作率及血栓溶解劑施打率，並透過與行動急診室專案結合，讓醫療指導醫師與顧問無論身在何地，都能立即透過手機進行線上指導。

去年經消防局人員及醫療指導醫師與顧問合力搶救緊急傷病患生命，2小時存活率達到39.4％，康復出院率達9.66％；目前康復出院率高達10.44％。

(中時 )