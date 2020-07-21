新北好孕專車迄今已服務9萬多人次。（許哲瑗攝）

新北市2012年起推出「好孕專車產檢計程車資補貼」，每趟補貼最高200元，共補貼20趟次，迄今使用人次達9萬多，新北市長侯友宜21日宣布，8月起建置「好孕專車E化支付系統」，取代過去的紙本券，孕婦只要透過手機APP，即可叫車、扣款一次完成。

侯友宜今出席「體貼孕婦，厚您揪甘心」記者會，現場透過行動劇表演，說明E化支付系統操作；侯友宜表示，新北市2012年推動「好孕專車」，凡孕婦或配偶設籍新北市，最近一年綜合所得總額150萬元以下，即可申請，迄今服務9萬6000人次。

侯友宜指出，好孕專車8月起啟動電子支付，孕婦透過手機即可叫車、扣款，每趟次一樣補貼200元，共補貼20趟次，合作業者包括台灣大、皇冠、大都會、藍天使、優良和龍星等6大車隊，讓孕婦到醫院產檢更方便；考量電子支付剛上路，目前紙本乘車券、電子支付系統雙軌並行，明年6月起則全面改用APP系統。

社會局補充，民眾只要下載「我的新北市」APP並註冊會員，點選「好孕專車」圖示，在主頁面輸入出發地址、抵達醫院即可叫車，搭乘時掃描司機QR CODE，即可折抵車資。

「不再手忙腳亂！」預產期9月1日的準媽媽許素玲說，紙本乘車券要簽名、填寫產檢醫院、金額等，有時提著大包小包育兒用品，難免手忙腳亂，改用APP後，只要「逼」一下即可完成，方便許多。

(中時 )