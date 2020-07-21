台中市都發局長黃文彬表示，城鎮之心計畫提案大致分為鏈結地方創生、打造城鎮新街景、增加公園綠地系統。（盧金足攝）

台中市府配合中央推動「城鎮之心工程計畫」，活化老舊市區，獲內政部營建署評鑑優等佳績，今年度6項提案更獲營建署同意核定補助總經費達3440萬元，核定案件數量及金額皆為六都第一。

都發局長黃文彬表示，城鎮之心計畫提案大致分為鏈結地方創生、打造城鎮新街景、增加公園綠地系統、校園圍牆打開、閒置空間活化再利用等5個項目，爭取相關經費補助，已呈現許多成功案例。

副市長黃國榮表示，城鎮之心計畫目的為協助地方政府找尋潛力點，建設友善生活環境，台中市多年執行下來有相當成果，培養許多社區規劃師，協助各行政區進行社區營造，以美化、人文化全市社區，今年有和平、石岡、外埔、霧峰、大安、新社等6區提出計畫，獲得內政部補助大部分營造經費。

黃國榮建議各區公所主動開發新的社區，擬訂相關計畫申請中央補助，對社區生活改善及環境美化有很大幫助；另外，日前立法院通過前瞻基礎建設經費4200億元，他鼓勵各局處就主管業務，積極配合擬訂相關競爭型計畫，爭取中央補助。

黃文彬以「營造友善人本環境-城鎮之心執行成果」為題進行專案報告，他表示，「城鎮之心工程計畫」以具潛力及兼負生活圈服務機能的城鎮核心區為優先，營造友善開放空間，著重於維護原有自然生態資源、整合都市防災、保留人文歷史紋理、更縫合鄰里社區街角與校園周邊空間，串聯城鄉藍綠帶空間等面向。

城鎮之心計畫提案大致分為鏈結地方創生、打造城鎮新街景、增加公園綠地系統、校園圍牆打開、閒置空間活化再利用等5個項目，台中市自106年起爭取相關經費補助，已呈現許多成功案例，例如北屯區文昌國小、北區中華國小、大里區成功國中校園空間退縮作為行人通行使用、圍牆透空綠美化、提升綠地面積，以及太平區太平運動場、大雅區汝鎏公園周邊綠化改善等。

目前執行中的鐵道綠廊潭心計畫自松竹車站延伸至豐原車站共9.9公里，串連鐵道下方綠廊空間，打造自行車道及人行友善步行空間，並打開潭子區潭子國小臨中山路圍牆，打造潭子國小文化走廊及駐車彎，創造親民校園停等空間，獲中央核定3.9億元，預計10月底完工。

黃文彬指出，今年度市府提案包括外埔農會倉庫周邊空間綠美化、霧峰坑口公園及周邊改善計畫、和平區原民聚落環境整備計畫、石岡綠廊觀光產業興計畫、新社區復盛公園綠美化整建計畫、大安區濱海聚落環境整備計畫等6案，核定總經費3440萬元(包括中央補助款2752萬元、市府配合款688萬元)，將配合地方創生計畫，持續推動計畫內友善人本環境空間，型塑良好景觀風貌，預計年底執行完成。

(中時 )