今天傳出一班從台北飛往曼谷的航班出現有旅客下機後出現發燒症狀，於當地進行採檢。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，據了解共有9人，但實際狀況還需要再了解。

莊人祥表示，上次泰國有六人從台灣返國後出現發燒，事實上上次發燒最高溫者37.5度，相信這9人可能也有出現流鼻水等感冒症狀，但不一定是高燒，狀況可能跟上次類似。

(中時 )