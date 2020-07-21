台灣飛往泰國班機傳9人發燒 指揮中心回應了 16:062020/07/21 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣飛往泰國班機傳9人發燒，指揮中心回應了。(指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天傳出一班從台北飛往曼谷的航班出現有旅客下機後出現發燒症狀，於當地進行採檢。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，據了解共有9人，但實際狀況還需要再了解。 莊人祥表示，上次泰國有六人從台灣返國後出現發燒，事實上上次發燒最高溫者37.5度，相信這9人可能也有出現流鼻水等感冒症狀，但不一定是高燒，狀況可能跟上次類似。 (中時 ) #出現 #9人 #發燒 #台灣 #飛往 也許您會感興趣 推薦閱讀 新增2例境外移入 赴菲律賓工作返台確診 11:432020/07/17 生活 陳金鋒領軍 運動產業博覽會開幕 19:272020/07/17 寶島 疫後冷戰時代 企業迎戰之道 04:102020/07/19 財經焦點 口蹄疫拔針 豬肉外銷瞄準星日 04:102020/07/19 生活新聞 知己知彼 台灣設計走向國際 04:102020/07/19 藝文副刊 六都第一！投資台灣台中招商逾1800億 16:422020/07/19 財經 美眾院將提防止台灣遭入侵法 外交部感謝 22:332020/07/19 政治 全球組織調整 松下新增台灣事業部 04:102020/07/20 財經要聞 野村綜合研究所副總經理 陳志仁攜手日企 成台廠試金石 04:102020/07/20 財經要聞 社論／台灣最不安的未來四個月 04:102020/07/20 時論廣場 生活熱門新聞 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 台灣飛往泰國班機傳9人發燒 指揮中心回應了 - 生活 藝FUN券中獎號碼曝光 網驚：7數字背後含義神準 - 生活 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 藝FUN券一家3口全槓龜 他怒買刮刮樂一刮嚇歪：老天是公平的 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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