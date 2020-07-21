國民黨提名中生代的市議員李眉蓁參與高雄市長補選，但最近她陷入競選手牌侵權、拜媽祖喊佛祖、論文抄襲等爭議，對此國民黨智庫副董事長連勝文幫她緩頰，指出李眉蓁擔任議員很多年，對地方情況跟民眾的需求非常了解，先前李眉蓁受訪曾說她在知名度比較吃虧，最近的新聞好壞大家心中自有公評，「往好處想新聞多代表她知名度有提升」，也算間接對她有幫助。

連勝文今(21)日接受POP Radio《POP搶先爆》節目專訪，以電影《下半場》鼓勵李眉蓁，希望她在選戰剛開始雖然有跌倒有挫折，但跌倒要再站起來、從挫敗中學習，不管是檢討還是鍛鍊自己的心智，要從中成長在下半場獲得逆轉勝。

外界關注前高雄市長韓國瑜是否會幫李眉蓁站台，連勝文表示跟韓和李都沒討論到這件事，但老實說韓國瑜在高雄雖然只做了一年半，「還是很多人覺得韓國瑜在高雄留下很多好的事情」，包含鋪了600多條馬路、清淤整治水溝、防治淹水等，「如果韓國瑜願意幫李眉蓁站台也不是壞事」。

節目主持人追問，是否認為韓國瑜幫李眉蓁助選是加分的？連勝文表示韓的支持者應該會很高興，至於當初罷免韓國瑜的人是否會受影響討厭李眉蓁，連勝文則表示「不見得」，韓國瑜離開高雄後，民眾反而可以靜下心思考，韓國瑜在高雄並不是沒有貢獻和建設。

(中時 )