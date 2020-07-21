彰化20日中午出現攝氏37、38度高溫。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

彰化20日中午出現攝氏37、38度高溫。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

熱到爆！中部地區近日被高溫壟罩，一連多日中午時段都是一片紅通通。（摘自官網／謝瓊雲彰化傳真）

連日高溫，彰、投出現全台最高溫，中部宛如大火爐，20日午後彰化縣內數個測站都飆出攝氏37、38度高溫，彰化縣36歲陳姓男子，21日因熱中暑意識不清送醫急救，目前仍在插管搶救中。

根據了解，家住埔心鄉的36歲陳男，凌晨被送醫時體溫高達42度，送醫時已出現呼吸急促、低血壓，意識不清且有抽搐現象，由於彰化醫院加護病房滿床，凌晨4時25分緊急轉送彰化基督教醫院收治。

彰基發言人、副院長周志中指出，陳男到院時體溫高達42.5度，非常危急，緊急由神經科加護病房收治，目前狀況仍不穩定。連日氣溫飆高溫，他也呼籲民眾做好防範，避免熱傷害。

周志中表示，熱傷害分為熱暈眩、熱痙攣、熱衰竭害熱中暑四種；熱衰竭是因為體內水分大量流失導致，普遍會有口乾舌燥、心跳加快、頭暈想吐等症狀，但因一直流汗，體溫反而是偏低。

周志中說，熱中暑是最嚴重的熱傷害，體溫通常高於攝氏40度以上，已經意識不清甚至意識喪失，患者全身通紅、脈搏變慢且變得很微弱，這時候必須趕快送醫急救。

他提醒，預防熱傷害要避免接觸過熱環境，暑假期間全家出遊，有慢性病的老人和小孩都是熱傷害的高危險群，務必要記得時時補充好的水分，做好防曬。

他呼籲，在戶外工作或活動，應穿著寬鬆、容易吸排汗衣服，尋找樹蔭等陰涼樹休息，上午10點至下午2點之間，避免長時間在太陽下曝曬。即使是男性建議也最好要撐傘，可以明顯降溫3至5度。若在室內工作，應注意保持室內空氣流通，拉上窗簾、避免燥熱與悶熱，關閉會增加熱源的用品開關。

(中時 )