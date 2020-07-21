台中市府在大雅、台中、南屯交流道周邊等28處路口設置「智慧化動態號誌系統」，藉由大數據即時管控、疏解車流，改善道路回堵效果顯著。交通局長葉昭甫21日表示，「迎接數位時代，開放資料是全球潮流」，將大量原始資料透過大數據產生有意義資訊，開放協助業者開發創新服務、提升民眾生活便利性。

台中市交通局與逢甲大學智慧運輸與物流創新中心合作，日前在逢甲大學舉辦「資料開放需求及應用座談會」，產、官、學、研等各領域有近55人與會。葉昭甫表示，政府將大量原始開放資料，這些資訊大多是公共性資料，應開放給大眾使用，交通問題是民眾最關心的市政議題，善用政府累積的大量資料可提升施政效能。

葉昭甫表示，自「台中主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」系統上線後，在大雅交流道周邊的行駛時間可減少3分鐘、速率增加6.6公里／小時；台中及南屯交流道周邊行駛時間可減少2分鐘、速率增加2公里／小時。他並以中清路為例說明，從市區經中清路上大雅交流道約可減少7分鐘，路人可少停1至2次紅燈，改善整體交通。

智慧化動態號誌系統改善交通成效如何？葉昭甫指出，效果相當顯著，已向交通部爭取總補助1500萬元，規劃今年在五權西路17處路口、110年在台灣大道重要節點持續建置，後續將再推動台74匝道周邊及國道交流道周邊幹道建置智慧化誌系統，提升整體行車效率及減少油耗及碳排放。

葉昭甫指出，座談會中各界參與交流討論，並建議政府應採用企業化思維展開跨界合作，未來在觀光旅遊等實務面與民間業者合作進行數位轉型，提供更便利的交通服務等相關意見，將作為中市未來智慧交通政策參考。

(中時 )