護理人員僅需監看螢幕就能做即時的預警及處置，不僅降低洗腎風險，提升病人安全及品質。(吳建輝攝)

工研院與衛福部彰化醫院聯手，透過AI技術開發出「血液透析智慧醫療系統」，能將在醫院洗腎的病人資料、狀況做一個即時訊息傳遞，護理人員僅需監看螢幕就能做即時的預警及處置，不僅降低洗腎風險，提升病人安全及品質，更大大減低護理人員逐個病床巡視時間。

由工研院與彰化醫院共同開發的智慧臨床資訊系統，目前先運用在洗腎室，腎友血液透析過程的生理數值，透過數據庫呈現在電腦上，提供完整的資訊加速醫師判讀，護理人員說，以往都需逐個床位檢查，並抄寫在紙本記錄，現在大大減少負擔，且有更高的資料準確度。

彰化醫院院長謝文淮表示，科技的進步翻轉醫療的樣貌，未來病患只要任何儀器數值出現異常，警示系統就會在護理站與醫護行動推車上發出警示，讓醫護可即時反應，而目前投入的「透析小幫手」除了分析洗腎資訊，還有門診、用藥等簡歷供醫護參考，大幅減少誤判風險。

工研院電光系統所所長吳志毅則說，台灣面臨高齡化與醫護人力不足，智慧醫療的發展是未來趨勢，工研院未來將持去打造健康樂活的應用領域，這次利用AI技術與彰化醫院合作，未來將持續擴大，包括醫療智慧化、網聯化等，提升台灣先進的醫療照護品質。

(中時 )